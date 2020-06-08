Константин Барановский: «Прийти на избирательный участок – это не опаснее, чем сходить в магазин»

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:58:22+03:00

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Гуманитарный технолог Константин Барановский прокомментировал предстоящее голосование за поправки в Конституцию РФ, которое состоится 1 июля:

- 1 июля всем нам предстоит прийти и проголосовать по предложенным поправкам в Конституцию РФ. Последний раз Конституцию принимали в 1993 году – прошло более двадцати лет. Поэтому внесение изменений - это достаточно важное мероприятие для всей страны, и в нем стоит принять участие.

На мой взгляд, важны все из предложенных поправок, среди них нет тех, которые не заслуживали бы быть включенными в Конституцию.

Что касается противников изменений, то они имеют право на собственное мнение и на то, чтобы его выражать. Но трудно добиться каких-то результатов, выключая себя из общественной жизни. Сидеть в углу – самое простое, однако, как показывает практика, бойкот ни к чему не ведет.

Поэтому мне кажется, что прийти и проголосовать стоит всем – да, безусловно, соблюдая все меры предосторожности против коронавируса, поскольку эпидемия не закончилась. Прийти на избирательный участок – это не опаснее, чем сходить в магазин, выгулять собаку или прогуляться возле дома, а этим россияне занимаются каждый день. Здесь же речь идет о судьбоносном решении, и принять в нем участие - это гражданский долг каждого.

У нас любят вспоминать о правах, а о долге и обязанностях – нет. Но быть гражданином – значит, иметь не только права, но и обязанности. Человек должен понимать, что общество и государство ждут от него неких действий. И одним из таких действий является участие в голосовании по изменению Конституции.

ИСТОЧНИК KP.RU