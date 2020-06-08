2020-06-08T10:39:26+03:00
Общество

«Горячая» линия по вопросам признания жилья аварийным пройдет в Нижнем Новгороде

Свои вопросы жители смогут задать 10 июня
Юлия ИСАЕВА
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В среду, 10 июня 2020 года, в Нижнем Новгороде пройдет «горячая» телефонная линия по вопросам признания жилья аварийным. На вопросы жителей будут отвечать специалисты департамента жилья и инженерной инфраструктуры, сообщает пресс-служба мэрии.

Обратиться с вопросом жители города смогут с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00). Телефон «горячей» линии: 8-831-439-02-45.

Ранее мы сообщали, что с 8 по 28 июня центры занятости населения Нижегородской области тоже будут проводить «горячую» телефонную линию. Специалисты расскажут жителям и их работодателям о тех изменениях, которые произошли в организации деятельности службы, а также проконсультируют по вопросам подачи документов через портал «Работа в России». Кроме того, речь пойдет и о максимальном пособии по безработице и представлении областных выплат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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