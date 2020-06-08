Сергей Кульков: «Благодаря поправкам в Конституцию у общественных организаций появится больше возможностей»

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:02:32+03:00

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Председатель регионального отделения ДОСААФ России в Нижегородской области Сергей Кульков прокомментировал изменения в Конституцию, за которые россиянам предстоит проголосовать 1 июля на избирательных участках:

- Поскольку я руковожу общественной организацией «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», а также возглавляю Нижегородский штаб Юнармии, для меня и моих единомышленников наиболее важными являются поправки в Конституцию, которые касаются усиления роли общественности. Благодаря этому у общественных организаций появится больше возможностей, и мне это очень импонирует, - говорит Сергей Кульков.

- Мы вместе с членами ДОСААФ активно обсуждали поправки в Конституцию и увидели много положительных изменений, которые будут нам доступны в случае их принятия. Поправки разрабатывались самыми уважаемыми гражданами страны – учёными, деятелями культуры и искусства, политиками. Все они серьёзно включились в работу и дополнили главный документ государства теми поправками, которые необходимы на сегодняшнем этапе. Я внимательно прочитал все дополнения в статьи Конституции, познакомился с разными мнениями и уверен, что изменения необходимы, и их нужно закрепить законодательно - ради будущего наших детей, - считает Сергей Кульков.

- Сегодняшняя версия Основного закона страны, датированная 1993 годом, принималась очень быстро, на «развалинах» советского государства. И сейчас эта поспешность при создании Конституции стала очевидной и требующей изменений, потому что прописанные там социальные гарантии не всегда позволяют решать задачи, которые в наше время стоят перед обществом. Именно поэтому большинство поправок касается социальной сферы и того, чтобы наши дети могли более серьёзно и прагматично подойти к решению задач, которые стоят перед нашим обществом. Это будет способствовать формированию будущего поколения, которое смогло бы защищать интересы государства, развивать его и строить будущее не только для себя, но и для своих детей, внуков и правнуков, передавать из поколения в поколение те традиции, которые есть в нашей стране. Это очень важно для подрастающего поколения, и это очень отзывается целям и миссиям таких организаций, как ДОСААФ и Юнармия. Поправки в Конституцию помогут нам сохранять и защищать эти традиции. Поэтому я лично, мои коллеги и единомышленники активно поддерживаем поправки и придём проголосовать за них.

Что же касается исторической аутентичности нашего государства и тех возможностей, которые благодаря поправкам в Конституцию позволят закрепить суверенитет страны, сохранить историческую память, то это важно не только для общественных организаций, но и для всех жителей страны, - прокомментировал Сергей Кульков.

ИСТОЧНИК KP.RU