Еще почти пять тысяч нижегородцев сдали анализы на COVID-19 за минувшие сутки

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:59:02+03:00

С начала пандемии на наличие инфекции проверились более 261 тысячи жителей региона

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По данным на 9:00 8 июня 2020 года, тестирование на коронавирусную инфекцию прошли более 261 тысячи жителей Нижегородской области. За последние сутки анализы сдали еще 4 988 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кроме того, средний показатель тестирования за день вырос еще на 2% и достиг отметки в 8 149 человек на 100 тысяч населения. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что в настоящий момент необходимо проводить исследования во всех необходимых случаях.

- Далеко не всегда люди, у которых анализ дал положительный результат, чувствуют какое-то выраженное недомогание. Но, тем не менее, это очень важно для того, чтобы медики смогли принять меры для предотвращения распространения заболевания, - отметил глава региона.

Объемы тестирования также продолжают расти – за неделю охват населения составил 188,9 теста на 100 тысяч человек. Проверять граждан на COVID-19 по-прежнему могут только 11 лабораторий. Большинство исследований проводятся на территории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области «НОЦ СПИД».

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ИСТОЧНИК KP.RU