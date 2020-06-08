Глеб Никитин поздравил жителей Нижегородской области с Днем соцработника

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:48:32+03:00

Он пожелал всем сотрудникам учреждений соцобслуживания здоровья и большого счастья

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей с Днем социального работника. Этот праздник ежегодно отмечается в стране 8 июня.

Чиновник напомнил, что в настоящий момент на территории области действуют более ста учреждений социального обслуживания для детей и взрослых. В их стенах трудятся порядка пяти тысяч человек.

- В период угрозы распространения коронавируса значение этой деятельности возросло еще больше. На ваши плечи легла забота об одиноких людях, пенсионерах, инвалидах, детях, оставшихся без попечения взрослых. Спасибо за ваш благородный труд! – обратился к сотрудникам этих учреждений Глеб Никитин.

По словам губернатора, именно благодаря доброте и самоотверженности соцработников многие жители Нижегородской области окружены сейчас вниманием и душевным теплом.

- В профессиональный праздник примите огромную благодарность за вашу нелегкую работу, неравнодушие, умение сопереживать и приходить на помощь! От всего сердца желаю вам здоровья, большого счастья, благополучия, успехов в любом начинании! – добавил Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU