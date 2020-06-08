Глеб Никитин поздравил жителей Нижегородской области с Днем соцработника
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей с Днем социального работника. Этот праздник ежегодно отмечается в стране 8 июня.
Чиновник напомнил, что в настоящий момент на территории области действуют более ста учреждений социального обслуживания для детей и взрослых. В их стенах трудятся порядка пяти тысяч человек.
- В период угрозы распространения коронавируса значение этой деятельности возросло еще больше. На ваши плечи легла забота об одиноких людях, пенсионерах, инвалидах, детях, оставшихся без попечения взрослых. Спасибо за ваш благородный труд! – обратился к сотрудникам этих учреждений Глеб Никитин.
По словам губернатора, именно благодаря доброте и самоотверженности соцработников многие жители Нижегородской области окружены сейчас вниманием и душевным теплом.
- В профессиональный праздник примите огромную благодарность за вашу нелегкую работу, неравнодушие, умение сопереживать и приходить на помощь! От всего сердца желаю вам здоровья, большого счастья, благополучия, успехов в любом начинании! – добавил Глеб Никитин.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU