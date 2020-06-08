Более девяти миллионов сообщений от нижегородцев поступило в ЦУР за два месяца
За последние два месяца жители Нижегородской области отправили в Центр управления регионом более девяти миллионов сообщений. Информация берется из различных источников: начиная от звонков по телефону 112 и заканчивая сообщениями в соцсетях.
По словам губернатора Глеба Никитина, самым оперативным каналом взаимодействия с нижегородцами сейчас являются социальные сети. Если в апреле граждан больше интересовали новости о коронавирусе, то в последнее время они пишут про дороги, ЖКХ, благоустройство территорий и здравоохранение в целом.
- Информация из ЦУР поступает мне в режиме реального времени, наглядно, вся работа коллег на виду в прямом смысле слова. Это позволяет принимать оперативные решения, - цитирует главу региона пресс-служба правительства.
За апрель и май при помощи системы «Инцидент-менеджмент» было отработано более семи тысяч обращений от нижегородцев. Чаще всего это жители Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса, Кстова, Бора, а также Павловского и Балахнинского районов.
Через портал «Вам решать» жители обратились более 300 раз, а операторам службы 112 – более 300 тысяч раз. Кроме того, нижегородцы оформили более семи миллионов заявок на выход из дома через портал «Карта жителя Нижегородской области».
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ИСТОЧНИК KP.RU