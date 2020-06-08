Порядка 15 километров дорог отремонтируют в Богородском районе в этом году

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:11:04+03:00

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В этом году в Богородском районе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» планируется отремонтировать три участка протяженностью около 15 километров, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На прошлой неделе работы начались на улице Ленина в самом Богородске. Эта магистраль является центральной – ежедневно по ней проезжают сотни автомобилей.

- Привести ее в нормативное состояние просто необходимо. Подрядчик уже приступил к работам. На объект, при отсутствии дождя, специалисты выходят ежедневно в 8 утра, рассказал замдиректора ГКУ НО «ГУАД» Андрей Левдиков.

Сейчас рабочие выполняют фрезерование старого слоя асфальтобетонного покрытия на участке от переулка Глухого в сторону центра Богородска. После этого им предстоит укладка выравнивающего и верхнего слоев. Кроме того, будут укреплены обочины и нанесена горизонтальная разметка.

Напомним, региональная программа в рамках нацпроекта на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 878,4 километра.

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ИСТОЧНИК KP.RU