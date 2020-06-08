Служба занятости расскажет нижегородцам о выплатах и пособиях по безработице

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:58:32+03:00

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С 8 по 28 июня 2020 года центры занятости населения Нижегородской области будут проводить «горячую» телефонную линию. Задать свои вопросы жители смогут в рабочие дни с 8:00 до 20:00, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Специалисты центров расскажут нижегородцам и их работодателям о тех изменениях, которые произошли в организации деятельности службы, а также проконсультируют по вопросам подачи документов через портал «Работа в России». Кроме того, речь пойдет и о максимальном пособии по безработице и представлении областных выплат.

Напоминаем, что жители региона, которые потеряли работу после 1 марта 2020 года, могут рассчитывать на максимальное пособие. Об этом им тоже расскажут в ходе «горячей» линии.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Телефон Управления по труду и занятости населения Нижегородской области: 8-831-234-07-27.

Контакты районных отделов и центров занятости населения размещаются на официальном сайте и интерактивном портале службы занятости населения Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU