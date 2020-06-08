Прогноз погоды в Нижнем Новгороде на 8-12 июня 2020: лето, солнце и жара до +28

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:19:59+03:00

Однако к концу недели погода может немного испортиться

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В Нижегородскую область наконец-то пришло настоящее лето – дожди прекратились, из-за туч выглянуло солнце, а столбики термометров взлетели до нужных отметок. Синоптики обещают, что вся предстоящая рабочая неделя будет такой же жаркой.

В понедельник, 8 июня, воздух прогреется до +26 градусов. В обед небо будет облачным с прояснениями, а к вечеру станет ясным. Несмотря на то, что ветер будет дуть с северо-востока, он будет очень тихим и спокойным. Ночью ожидается до +17.

Во вторник, 9 июня, ситуация практически не изменится. В течение всего дня будет солнечно и тепло – столбики термометров покажут около +26 днем и около +18 ночью. Ветер сменит направление на восточное.

В течение всего дня в среду, 10 июня, небо будет облачным с прояснениями. Днем синоптики прогнозируют около +26 градусов, а ночью – около +19. Сильного ветра не ожидается, поэтому ощущаться температура воздуха будет в районе действительных значений.

Четверг, 11 июня, станет самым жарким днем на этой неделе. Воздух прогреется до +28 градусов. После обеда местами по Нижегородской области могут пройти маленькие дожди, но уже через пару часов они прекратятся. Несмотря на это, ощущаться температура воздуха будет даже на пару градусов выше настоящих.

А вот в пятницу, 12 июня, солнышко снова начнет скрываться за тучи. столбики термометров покажут около +26 днем и около +17 ночью. Однако после обеда и до конца дня вероятны небольшие дожди.

Предстоящие выходные, по предварительным прогнозам, будут пасмурными. Скорее всего, на улице похолодает до +19.

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ИСТОЧНИК KP.RU