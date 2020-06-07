2020-06-07T20:08:37+03:00
Общество

Пожилым нижегородцам разрешили одиночные прогулки

Но недалеко от дома и в масках
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Пожилым нижегородцам разрешили плавно выходить из самоизоляции и начать выходить на прогулки. Об этом в социальной сети Instagram сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, отвечая на вопрос одной из подписчиц.

- Здравствуйте, Давид Валерьевич, скажите, пожалуйста, а возрастным группам и группам риска можно уже хоть немного гулять? Просто нет сил уже дома сидеть, - пожаловалась _nataliya_magranova_.

- Одиночные прогулки можно. Но недалеко от дома. Маски и перчатки желательны, - ответил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде отряды полиции разгоняют нижегородцев, вышедших гулять в парки и на пляжи. Из-за жары многие отправились на Щелоковский хутор, в Светлоярский парк и в другие места отдыха, однако на входе их разворачивали полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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