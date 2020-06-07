2020-06-07T18:16:32+03:00
Общество

Почти 750 единиц новой техники и оборудования поступит в агропредприятия Нижегородской области

На обновление сельхозтехники из областного бюджета выделят около 400 миллионов рублей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В агропредприятия Нижегородской области в 2020 году поступит около 750 единиц новой техники и оборудования. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

Так, в этом году сельхозпроизводители уже приобрели 387 единиц техники и оборудования, в том числе 89 тракторов, 23 комбайна, 14 посевных комплексов и зерносушилку. Еще 357 единиц техники и оборудования планируется приобрести до конца года.

Кстати, по предварительной оценке, объем субсидий по областным программам на обновление сельхозтехники составит около 400 миллионов рублей. А всего на развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области в этом году планируется выделить более четырех миллиардов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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