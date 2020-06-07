2020-06-07T14:34:25+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 7 июня 2020 года: В Канавинском районе уже почти 1000 зараженных

Число заболевших в приволжской столице продолжает расти
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 7 июня 2020 года: В Канавинском районе уже почти 1000 зараженныхКоронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 7 июня 2020 года: В Канавинском районе уже почти 1000 зараженных
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В Нижегородской области продолжает расти число заболевших Covid-19, и наибольшее количество по-прежнему приходится на областной центр. В Нижнем Новгороде заболел 5871 человек, а во всех остальных городах и районах, вместе взятых – 6266 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Среди районов города сомнительное лидерство продолжает удерживать Автозаводский район, где заболели уже 1133 человека. В тройке лидеров остаются также Канавинский и Ленинский районы с 992 и 924 заболевшими соответственно. В Сормовском районе насчитывается 740 подтвержденных случаев, в Нижегородском – 647. Далее следуют Советский и Московский районы, где заболевших почти поровну – 526 и 523 человека. Наконец, наименьшее количество зараженных сохраняется в Приокском районе – там диагноз подтвержден у 386 человек.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призывает нижегородцев не расслабляться и продолжать соблюдать самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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