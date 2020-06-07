Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 7 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области перевалило за отметку в 12 тысяч человек. За последние сутки диагноз был подтвержден еще у 317 человек.
Большинство заболевших живут в областном центре – 5871 человек. В районах и городских округах региона, вместе взятых, сегодня подтверждено 6266 случаев заражения, отметили в пресс-службе областного правительства. В частности, инфекция зафиксирована у 773 жителей Павловского района, 412 жителей Дивеевского района и у 408 жителей Кулебакского района. Продолжает увеличиваться количество заболевших в Кстовском районе – там сегодня уже 382 заболевших.
Напомним, ранее «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» сообщала, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам тех муниципалитетов, где ежедневный прирост зараженных не снижается, проанализировать ситуацию и выработать решения для ее стабилизации.
КОНКРЕТНО
Вот как распределились города и районы по количеству заболевших на 7 июня 2020 года:
Ардатовский район – 125
г.о.г. Арзамас – 148
Арзамасский – 47
Балахнинский – 170
Богородский – 362
Большеболдинский – 31
Большемурашкинский – 7
г.о.г. Бор – 380
Бутурлинский – 27
Вадский – 9
Варнавинский район – 10
Вачский – 55
Ветлужский – 2
Вознесенский – 14
Володарский – 123
Воротынский – 17
Воскресенский – 51
Выксунский – 115
Гагинский – 25
Городецкий – 171
Дальнеконстантиновский – 60
Дзержинск – 411
Дивеевский – 412
Княгининский - 9
Ковернинский – 23
Краснобаковский – 18
Краснооктябрьский – 153
Кстовский – 382
Кулебакский – 408
Лукояновский – 58
Лысковский – 101
Навашинский – 158
Павловский – 773
Первомайский – 14
Перевозский – 26
Пильнинский – 72
Починковский – 185
Семеновский – 300
Сергачский – 204
Сеченовский – 61
Сокольский – 15
Сосновский – 125
Спасский – 37
Тонкинский – 2
Тоншаевский – 16
Уренский – 31
Чкаловский – 23
Шарангский – 12
Шатковский – 142
Шахунский – 103
Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
Нижний Новгород – 5 871
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ИСТОЧНИК KP.RU