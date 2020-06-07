2020-06-07T14:01:36+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 7 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как за сутки изменились данные по зараженным COVID-19 в каждом районе и городском округе
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области перевалило за отметку в 12 тысяч человек. За последние сутки диагноз был подтвержден еще у 317 человек.

Большинство заболевших живут в областном центре – 5871 человек. В районах и городских округах региона, вместе взятых, сегодня подтверждено 6266 случаев заражения, отметили в пресс-службе областного правительства. В частности, инфекция зафиксирована у 773 жителей Павловского района, 412 жителей Дивеевского района и у 408 жителей Кулебакского района. Продолжает увеличиваться количество заболевших в Кстовском районе – там сегодня уже 382 заболевших.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» сообщала, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам тех муниципалитетов, где ежедневный прирост зараженных не снижается, проанализировать ситуацию и выработать решения для ее стабилизации.

КОНКРЕТНО

Вот как распределились города и районы по количеству заболевших на 7 июня 2020 года:

Ардатовский район – 125

г.о.г. Арзамас – 148

Арзамасский – 47

Балахнинский – 170

Богородский – 362

Большеболдинский – 31

Большемурашкинский – 7

г.о.г. Бор – 380

Бутурлинский – 27

Вадский – 9

Варнавинский район – 10

Вачский – 55

Ветлужский – 2

Вознесенский – 14

Володарский – 123

Воротынский – 17

Воскресенский – 51

Выксунский – 115

Гагинский – 25

Городецкий – 171

Дальнеконстантиновский – 60

Дзержинск – 411

Дивеевский – 412

Княгининский - 9

Ковернинский – 23

Краснобаковский – 18

Краснооктябрьский – 153

Кстовский – 382

Кулебакский – 408

Лукояновский – 58

Лысковский – 101

Навашинский – 158

Павловский – 773

Первомайский – 14

Перевозский – 26

Пильнинский – 72

Починковский – 185

Семеновский – 300

Сергачский – 204

Сеченовский – 61

Сокольский – 15

Сосновский – 125

Спасский – 37

Тонкинский – 2

Тоншаевский – 16

Уренский – 31

Чкаловский – 23

Шарангский – 12

Шатковский – 142

Шахунский – 103

Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

Нижний Новгород – 5 871

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ИСТОЧНИК KP.RU

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