2020-06-07T13:15:49+03:00
Общество

Парад Победы в Нижнем Новгороде 24 июня 2020 года: будет или нет

Окончательное решение будет зависеть от ситуации с эпидемией коронавируса
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Судьба Парада Победы, который должен состояться в России 24 июня 2020 года, все еще решается в Нижегородской области – есть вероятность, что жителям региона придется остаться без яркого зрелища. А все из-за ситуации с коронавирусом, которая все еще остается не слишком благоприятной.

- Окончательное решение о проведении военного парада в Нижнем Новгороде и его формате будет принято за неделю до даты проведения, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе регионального правительства. – Решение будет зависеть в первую очередь от рекомендаций областного управления Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической ситуации.

При этом подготовка к военному параду все же начинается – такое решение было принято командованием Западного военного округа совместно с правительством Нижегородской области. Совместные тренировки военнослужащих начнутся с 9 июня, а перевозка военной техники уже началась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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