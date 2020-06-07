2020-06-07T12:59:10+03:00
Общество

Александр Суханов: «Поправки в Конституцию направлены на укрепление величия России»

По мнению политолога, Конституция 1993 года была принята без соблюдения юридических норм
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Политолог, кандидат философских наук Александр Суханов уверен, что голосовать за предложенные поправки в Конституцию РФ необходимо, поскольку они позволят обеспечить реальный суверенитет России на международной арене. По мнению политолога, Конституция 1993 года, принятая без соблюдения юридических норм того периода, была по сути фактическим закреплением результатов антиконституционного переворота. Написана она была под диктовку зарубежных кураторов и лишала Россию реального суверенитета, прежде всего, в двух основных ипостасях – экономической и политической.

- Во-первых, поправки в Конституцию вводят установку об отказе от приоритета международного права, в том числе в экономической сфере. Наши государственные интересы должны быть на первом месте, и поправки в Конституцию это фиксируют. И в юридическом плане деятельность всех структур, организаций, граждан, которые выступают против интересов российского государства и российского народа, должна пресекаться по российскому законодательству.

Во-вторых, фиксируется неприкосновенность государственных границ Российской Федерации. Никаких рассуждений о том, что Россия должна что-то кому-то отдать, вернуть, передать, быть не может! Будь то Курильские острова, Калининград или другие территории, по которым возникают спорные вопросы, - все это принадлежит России по праву. Россия ничего ни у кого не отбирала. А вот у нее отбирали, и хотят еще отобрать. Этого допускать нельзя!

За последние двадцать лет Россию удалось вытащить из многих неблагоприятных для нее договоров. В том числе по продаже ее ресурсов, по механизму распределения прибыли от продажи углеводородных ресурсов и так далее. Сейчас мало кто вспоминает, что в 90-е годы было принято решение, по которому Россия, продавая свою нефть и газ за рубеж, не имела права возвращать вырученные средства, чтобы вкладывать их в развитие собственной экономики. Она обязана была их размещать на зарубежных счетах, тратить их за рубежом. Это нонсенс. Сегодня же у западных «партнеров» паника: Россия выходит из-под их гнета и влияния, становится самостоятельной и самодостаточной. Поправки в Конституцию направлены на укрепление государственного величия России!

После принятия этих поправок изменить в России государственный строй будет невозможно. А значит, и уничтожить ее как государство - тоже. Уже не получится раздробить ее на части, как бывшую Югославию, на множество мелких, ничего не значащих суверенов. Думаю, российский народ это интуитивно понимает и не даст такой возможности противникам нашей страны, - прокомментировал Александр Суханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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