Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 7 июня 2020 года выросло до 4 847 человек

7 Июнь 2020 2020-06-07T12:10:41+03:00

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровело еще 49 человек

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Число нижегородцев, поборовших коронавирус и выписавшихся из больниц, за последние сутки выросло до 4 847 человек. По данным пресс-службы регионального правительства, за последние сутки болезнь победили еще 49 пациентов.

Нижегородская область входит в число регионов-лидеров России по ежедневному числу выздоровевших после COVID-19.

При этом сейчас на амбулаторном лечении находятся еще более 4,4 тысячи нижегородцев – болезнь протекает у них в бессимптомной или легкой форме. Еще 2,7 тысячи человек лежат в больницах. Около 5,9 тысячи человек находятся под наблюдением врачей. 74 человека остаются в обсерваторах.

Напомним, ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам тех муниципалитетов, где ежедневный прирост зараженных не снижается, выработать решения для стабилизации ситуации.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 7 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 12 137 человек;

- число умерших выросло до 136 человек;

- число выздоровевших выросло до 4 847 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU