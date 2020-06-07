Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 7 июня 2020 года выросло до 4 847 человек
Число нижегородцев, поборовших коронавирус и выписавшихся из больниц, за последние сутки выросло до 4 847 человек. По данным пресс-службы регионального правительства, за последние сутки болезнь победили еще 49 пациентов.
Нижегородская область входит в число регионов-лидеров России по ежедневному числу выздоровевших после COVID-19.
При этом сейчас на амбулаторном лечении находятся еще более 4,4 тысячи нижегородцев – болезнь протекает у них в бессимптомной или легкой форме. Еще 2,7 тысячи человек лежат в больницах. Около 5,9 тысячи человек находятся под наблюдением врачей. 74 человека остаются в обсерваторах.
Напомним, ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам тех муниципалитетов, где ежедневный прирост зараженных не снижается, выработать решения для стабилизации ситуации.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 7 июня 2020 года):
- число зараженных выросло до 12 137 человек;
- число умерших выросло до 136 человек;
- число выздоровевших выросло до 4 847 человек.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»