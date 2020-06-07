Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 7 июня 2020 года выросло до 136 человек
Число умерших пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, в Нижегородской области выросло до 136. За последние сутки скончались еще пять человек, сообщил заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.
Отмечается, что у большинства из умерших течение COVID-19 было осложнено различными хроническими заболеваниями.
- Берегите себя! Соблюдайте введенный режим и защищайте близких, которые наиболее подвержены риску. Вирус, увы, пока не побежден, - подчеркнул заместитель главы Нижегородской области.
На пенсионеров сейчас приходится более 80% смертей, поскольку COVID-19 провоцирует обострение многих других заболеваний. Однако и молодежь отнюдь не защищена от тяжелых последствий на все 100% - напомним, самому молодому нижегородцу, который скончался от коронавируса, было меньше 30 лет.
КСТАТИ
По данным на 7 июня 2020 года, в Нижегородской области зафиксировано уже 12 137 заболевших коронавирусом – за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 317 человек. А число выздоровевших увеличилось до 4 847.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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