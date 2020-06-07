19 нижегородцев вернулись домой из Латинской Америки. Среди них – двое новорожденных
Еще 19 нижегородцев вернулись на родину из-за границы – на этот раз вывозные рейсы были проведены для тех, кто застрял в странах Латинской Америки. Напомним, за период с 15 апреля на территорию России из 45 стран вернулись более трех тысяч жителей Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, трое нижегородцев прилетели из Доминиканской Республики, еще трое – из Мексики, а еще один нижегородец вернулся из Перу. Кроме того, вчера в Москве приземлился самолет с пассажирами из Аргентины. Среди них были 10 нижегородцев, в том числе двое новорожденных – для них это путешествие стало первым в их жизни. На том же самолете в Россию прилетели и двое нижегородцев, которые находились в командировке на Кубе. А сегодня ожидается вылет из Мехико самолета, на котором в страну вернется еще один житель области. Всем им теперь предстоит пройти двухнедельный карантин.
Напомним, вопрос о возвращении жителей Нижегородской области находится под контролем губернатора Глеба Никитина и правительства области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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