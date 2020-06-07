2020-06-07T10:00:28+03:00
Общество

Более 256 тысяч жителей Нижегородской области прошли тестирование на коронавирус

Средний показатель тестирования уже достиг 7994 человека на 100 тысяч населения
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным на воскресенье, 7 июня 2020 года, уже 256 030 жителей Нижегородской области прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Таким образом, средний показатель тестирования достиг 7994 человека на 100 тысяч населения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Только за последние сутки тестирование прошли уже 5006 человек, и мы продолжаем наращивать объемы исследований. Благодаря большим объемам тестирования удается выявить тех, у кого заболевание протекает бессимптомно, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам губернатора, результаты работы по тестированию подтверждают важность соблюдения самоизоляции и масочного режима.

- Если человек заражен и не знает об этом, но его органы дыхания защищены маской, вероятность инфицирования окружающих довольно низкая, - подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 7 июня 2020 года выросло до 136 человек
19 нижегородцев вернулись домой из Латинской Америки. Среди них – двое новорожденных
Более 256 тысяч жителей Нижегородской области прошли тестирование на коронавирус
Городская электричка снова начнет курсировать между Московским вокзалом и Мызой
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем русского языка
Николай Поляков: «Изменения в Основном законе страны, по которому мы живем, касаются каждого из нас»
Жителя Решетихи могут оштрафовать на 240 тысяч рублей за убийство лося
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 6 июня 2020 года: В Ленинском районе уже более 900 зараженных
Автобусы А-20, А-64, Т-13, Т-86 изменят маршруты на три дня
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 6 июня 2020 года выросло до 4 798 человек
МЧС: Грозы обрушатся на Нижегородскую область в ближайшие часы
В Нижегородской области снизились цены на куриное мясо, яйца и лук
Посещение кладбищ в Нижнем Новгороде во время самоизоляции: какие правила надо соблюдать
Более 250 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус
В Нижегородской области начался прием заявок на участие в дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию
Улицу Семашко в Нижнем Новгороде частично перекроют на все лето
Объявлен конкурс на лучший эскиз памятника Александру Невскому
Нижегородцам рассказали, куда жаловаться на продавцов без масок и перчаток
За год в Дзержинском перинатальном центре родились 86 двойняшек и три тройни
Проект строительства Южного обхода Арзамаса успешно прошел госэкспертизу
Российский врач обвинил тех, кто не носит маски, в заражении самых слабых
Накануне Троицы нижегородцам напомнили правила посещения храмов
В Пермском крае вторые сутки ищут пропавшего 10-летнего мальчика
Нижегородским рынкам устроят массовые проверки
Выксунские продавцы заразились коронавирусом
Благотворители передали дезпрепараты в больницы Нижегородской области
В Нижегородской области стартовал конкурс на получение научных грантов
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 5 июня 2020 года: Канавино может обогнать Автозавод по числу зараженных COVID-19
На трассе под Нижним Новгородом столкнулись два грузовика