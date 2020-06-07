Более 256 тысяч жителей Нижегородской области прошли тестирование на коронавирус

7 Июнь 2020 2020-06-07T10:00:28+03:00

Средний показатель тестирования уже достиг 7994 человека на 100 тысяч населения

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По данным на воскресенье, 7 июня 2020 года, уже 256 030 жителей Нижегородской области прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Таким образом, средний показатель тестирования достиг 7994 человека на 100 тысяч населения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Только за последние сутки тестирование прошли уже 5006 человек, и мы продолжаем наращивать объемы исследований. Благодаря большим объемам тестирования удается выявить тех, у кого заболевание протекает бессимптомно, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам губернатора, результаты работы по тестированию подтверждают важность соблюдения самоизоляции и масочного режима.

- Если человек заражен и не знает об этом, но его органы дыхания защищены маской, вероятность инфицирования окружающих довольно низкая, - подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU