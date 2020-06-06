2020-06-06T11:45:21+03:00
Общество

Автобусы А-20, А-64, Т-13, Т-86 изменят маршруты на три дня

Это связано с ремонтом инженерных сетей
Юлия ИСАЕВА
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С 20:00 5 июня в Нижнем Новгороде был изменен маршрут следования четырех автобусов. Как уточнили в пресс-службе мэрии со ссылкой на департамент транспорта, это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях между домами №6 и №11Л на Памирской улице.

Согласно информации, речь идет об автобусах А-20, А-64, Т-13 и Т-86. В ближайшие три дня они будут объезжать работы по улицам Баумана, Композиторской и Глеба Успенского в обоих направлениях.

К прежнему маршруту автобусы вернутся уже в 8:00 8 июня. Департамент транспорта просит автомобилистов и пассажиров быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что жителям Нижнего Новгорода придется морально подготовиться к частичному перекрытию улицы Семашко из-за ремонта теплосетей в течение всего лета. Ограничения движения вводятся уже с 8 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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