Автобусы А-20, А-64, Т-13, Т-86 изменят маршруты на три дня
С 20:00 5 июня в Нижнем Новгороде был изменен маршрут следования четырех автобусов. Как уточнили в пресс-службе мэрии со ссылкой на департамент транспорта, это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях между домами №6 и №11Л на Памирской улице.
Согласно информации, речь идет об автобусах А-20, А-64, Т-13 и Т-86. В ближайшие три дня они будут объезжать работы по улицам Баумана, Композиторской и Глеба Успенского в обоих направлениях.
К прежнему маршруту автобусы вернутся уже в 8:00 8 июня. Департамент транспорта просит автомобилистов и пассажиров быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что жителям Нижнего Новгорода придется морально подготовиться к частичному перекрытию улицы Семашко из-за ремонта теплосетей в течение всего лета. Ограничения движения вводятся уже с 8 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU