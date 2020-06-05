2020-06-05T15:22:45+03:00
Общество

В Нижегородской области стартовал конкурс на получение научных грантов

Победителей определят 15 сентября 2020
Елена ЛАЗАРЕВА
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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области объявляет конкурс на право получения грантов в сфере науки, технологий и техники. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства. Конкурс начинается с 5 июня и завершится 15 сентября 2020 года. Принять участие в конкурсе могут как научные организации, так и индивидуальные предприниматели и граждане, ведущие научную или научно-техническую деятельность.

Подать заявку на получение гранта можно с 5 июня до 15 июля (до 17 часов) по адресу: 603005, Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.25. Победители будут определяться экспертным жюри 15 сентября 2020 года.

Задать интересующие вопросы можно по телефонам 8 (831) 434-00-07, +7 920 055 96 72 (9.00-18.00), или адресовать на электронную почту grantnn2020@nnic.nnov.ru. Конкурсная документация здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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