Нижегородские школьники присоединятся к Всероссийской акции «Окна России»

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:18:29+03:00

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Нижегородские школьники и воспитанники детских домов примут участие во Всероссийской акции «Окна России», которая проходит с 5 по 12 июня. Об этом сообщает

В преддверии Дня России организаторы предлагают всем желающим украсить окна своих квартир и домов рисунками, аппликациями, надписями, посвященными России и своей малой родине - городу, поселку или деревне. Также предлагается в знак любви к Отечеству нарисовать на окне контуры сердца. Не закрашивая рисунок, сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна сквозь контуры сердца, выложить в социальных сетях с хештегами акции #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия. К фотографии можно приложить рассказ о своем городе, поселке, дворе.

Одновременно школьники могут принять участие в конкурсе «Большая перемена», разместив фотографии в комментариях к основному посту в официальной группе конкурса «ВКонтакте». Участвуйте сами и передавайте эстафету друзьям!

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ИСТОЧНИК KP.RU