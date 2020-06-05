В Нижнем Новгороде сегодня ожидается теплая и дождливая погода

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:04:06+03:00

Лето должно придти в регион в выходные

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Сейчас, в пятницу 5 июня, в Нижнем Новгороде 18 градусов, солнечно и без осадков. Ясное небо, по прогнозам синоптиков, будет радовать нижегородцев примерно до полудня, а затем небо вновь затянут облака. Осадки вероятны днем, и поздним вечером после 21.00.

В течение дня температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов.

Ветер южный, 2-3 метра в секунду с порывами до 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное – 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность – 51-65%.

В выходные, по прогнозам синоптиков, нижегородцев ожидают грозы и «температурные качели». В субботу температура воздуха +12 …+19 градусов. Утром и днем вероятен дождь и гроза. Весь день облачно, ветер умеренный, но с порывами до 10 метров в секунду. К ночи немного похолодает – до +11. Впрочем, в воскресенье нас ждет почти что лето – температура +23…+24 градуса, облачная с прояснениями погода и небольшой ветерок 3-4 метра в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU