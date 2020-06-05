2020-06-05T09:04:06+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде сегодня ожидается теплая и дождливая погода

Лето должно придти в регион в выходные
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сейчас, в пятницу 5 июня, в Нижнем Новгороде 18 градусов, солнечно и без осадков. Ясное небо, по прогнозам синоптиков, будет радовать нижегородцев примерно до полудня, а затем небо вновь затянут облака. Осадки вероятны днем, и поздним вечером после 21.00.

В течение дня температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов.

Ветер южный, 2-3 метра в секунду с порывами до 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное – 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность – 51-65%.

В выходные, по прогнозам синоптиков, нижегородцев ожидают грозы и «температурные качели». В субботу температура воздуха +12 …+19 градусов. Утром и днем вероятен дождь и гроза. Весь день облачно, ветер умеренный, но с порывами до 10 метров в секунду. К ночи немного похолодает – до +11. Впрочем, в воскресенье нас ждет почти что лето – температура +23…+24 градуса, облачная с прояснениями погода и небольшой ветерок 3-4 метра в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижегородской области стартовал конкурс на получение научных грантов
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 5 июня 2020 года: Канавино может обогнать Автозавод по числу зараженных COVID-19
На трассе под Нижним Новгородом столкнулись два грузовика
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «И снова лето»
Нижегородские школьники присоединятся к Всероссийской акции «Окна России»
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 5 июня 2020 года выросло до 4 637 человек
В Краснобаковском районе полицейский насмерть сбил женщину
В Нижнем Новгороде сегодня ожидается теплая и дождливая погода
Генеральный менеджер БК «Нижний Новгород» Сергей Панов не подтвердил информацию о своем аресте
Стало известно, как будет проходить электронное голосование по поправкам в Конституцию
Минздрав порекомендовал лекарства для лечения коронавируса. Какие?
В Нижегородской области возобновилась работа сельхозярмарок
Павел Дуров объяснил, почему Telegram в России пора разблокировать
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
ПСБ начал выдавать ипотеку военнослужащим под 5,85%
За два месяца из обсерваторов ЦФО и ПФО вывезено около 40 нижегородцев
Чиновников нижегородского минспорта подозревают в превышении полномочий
Выбор территорий для благоустройства в Нижегородской области пройдет в онлайн-формате
К юбилею Нижнего Новгорода стартовал проект «Я из Нижнего»
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 4 июня 2020 года: Канавинский район приближается к отметке в 1000 заболевших
Балахнинская музыкальная школа получила 2,6 миллиона рублей на новые инструменты и оборудование
Николай Лешков: «Жители России должны серьезно отнестись к предстоящему голосованию за поправки в Конституцию»
Уголовное дело по факту взрывов на заводе имени Свердлова вернули прокурору