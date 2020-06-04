2020-06-04T21:37:02+03:00
Общество

Генеральный менеджер БК «Нижний Новгород» Сергей Панов не подтвердил информацию о своем аресте

Сообщение о заключении прославленного баскетболиста под стражу появилось в некоторых СМИ
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня в прессе появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников областного Министерства спорта.

Напомним, спортивных чиновников подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ. По версии следствия, в прошлом году сотрудники областного минспорта незаконно выплатили жителю Нижегородской области денежные средства в сумме более пяти миллионов рублей на покупку квартиры в Нижнем Новгороде.

В то же время некоторые средства массовой информации добавили, что по данному делу арестован баскетболист, генеральный менеджер баскетбольного клуба «Нижний Новгород», бывший министр спорта Нижегородской области Сергей Панов.

Вечером Панов эту информацию опроверг на сайте БК «Нижний Новгород». По его словам, следователи действительно проверяют факт превышения полномочий и его опрашивали в рамках расследования дела. Однако ни о каком аресте речи не идет. Баскетболист и экс-минспорта Нижегородской области также выразил уверенность, что "в ближайшее время истина будет установлена".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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