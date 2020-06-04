Минздрав порекомендовал лекарства для лечения коронавируса. Какие?

4 Июнь 2020 2020-06-04T20:17:21+03:00

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Минздрав РФ обновил инструкцию для лечащих врачей – какими лекарствами нужно лечить от коронавируса. По словам авторов методички, правила были разработаны с учетом последних научно-медицинских данных, опыта диагностики и лечения Covid-19, которые накопились во всем мире. Правда, однозначные выводы об эффективности тех или иных лекарств пока делать все равно рано, поэтому врачей не обязывают непременно назначать пациентам что-либо из списка сообщает kp.ru.

Так, в качестве возможных лекарств предлагаются фавипиравир, гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, ремдесивир, умифеновир и другие препараты. Самый новый из них – фавипиравир, который в России производится под названием «Авифавир». У него пока даже не завершены клинические исследования, но промежуточные итоги внушают оптимизм. Поэтому его решено было досрочно внести в реестр, но применять его можно лишь при определенных условиях и только в больницах. То есть дома им лечиться нельзя.

А вот гидроксихлорохин, хлорохин и мефлохин врачам хорошо знакомы, но немного в другом амплуа – как лекарства от малярии. Но, к примеру, у гидроксихлорохина есть опасная побочка – он провоцирует развитие желудочковых аритмий, что, в свою очередь, может привести к смерти. Поэтому применять его хоть и можно, но осторожно, в малых дозах и лишь для некоторых групп пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU