Павел Дуров объяснил, почему Telegram в России пора разблокировать

4 Июнь 2020 2020-06-04T19:42:54+03:00

По словам создателя мессенджера, теперь все призывы к насилию и террору жестко блокируются

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Создатель Telegram Павел Дуров поддержал идею о разблокировке мессенджера в Российской Федерации, которая ранее была предложена депутатами Госдумы Федотом Тумусовым и Дмитрием Иониным. Павел Дуров отметил, что разблокировка Telegram позволит более комфортно пользоваться сервисом и положительно скажется на инновационном развитии и национальной безопасности страны, сообщает kp.ru.

Напомним, Telegram был заблокирован около двух лет назад с целью борьбы с терроризмом. Но за прошедшее время сервис претерпел значительные изменения и усовершенствования – теперь все призывы к насилию и террору удается жестко пресекать. При этом тайна переписки остается такой же, какой она была и раньше.

- Борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга, - подчеркнул Павел Дуров.

ИСТОЧНИК KP.RU