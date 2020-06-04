Павел Дуров объяснил, почему Telegram в России пора разблокировать
Создатель Telegram Павел Дуров поддержал идею о разблокировке мессенджера в Российской Федерации, которая ранее была предложена депутатами Госдумы Федотом Тумусовым и Дмитрием Иониным. Павел Дуров отметил, что разблокировка Telegram позволит более комфортно пользоваться сервисом и положительно скажется на инновационном развитии и национальной безопасности страны, сообщает kp.ru.
Напомним, Telegram был заблокирован около двух лет назад с целью борьбы с терроризмом. Но за прошедшее время сервис претерпел значительные изменения и усовершенствования – теперь все призывы к насилию и террору удается жестко пресекать. При этом тайна переписки остается такой же, какой она была и раньше.
- Борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга, - подчеркнул Павел Дуров.
ИСТОЧНИК KP.RU