4 Июнь 2020 2020-06-04T16:55:03+03:00

Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 4 июня 2020 года: Канавинский район приближается к отметке в 1000 заболевших

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На сегодня, 4 июня, в столице региона зафиксирован 5521 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Напомним, вчера заболевших было почти на 200 человек меньше. Нижний Новгород сохраняет лидирующее место в области по количеству подтвержденных случаев заболевания.

Наибольшее распространение коронавирус получил в Автозаводском районе – вчера число заболевших перевалило за тысячу, и продолжает расти. По сравнению с 3 июня на Автозаводе +45 заболевших и 1053 человека в итоге.

Немного меньше заболевших за сутки в Канавинском районе - +24 человека. Сегодня в Канавинском районе подтверждено 945 диагнозов «коронавирусная инфекция». Примерно так же обстоит ситуация в Ленинском районе – за сутки к общему числу заболевших добавилось 23 человека, и количество заболевших достигло 870 человек.

В Приокском и Советском районах за сутки добавилось менее десяти заболевших, +6 и +5 соответственно. Эти районы пока на последних местах (368 – в Приокском районе и 475 – в Советском).

В Московском районе 491 подтвержденный диагноз, в Советском – 470, Нижегородском – 629, Сормовском – 690.

Ранее сообщалось, что для нижегородцев с бессимптомным коронавирусом подготовят дополнительные койки в больницах.

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ИСТОЧНИК KP.RU