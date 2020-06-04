2020-06-04T12:40:57+03:00
Общество

В Богородске стартовали работы по благоустройству второй очереди парка культуры и отдыха

На это направят 14,1 миллиона рублей
Валерия ГРОМОВА
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В Богородске начались работы по благоустройству второй очереди городского парка культуры и отдыха. Они будут проводиться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Первый этап завершился два года назад – тогда подрядчик установил на территории парка детскую площадку, обустроил зеленый лабиринт из кустарников и дорожно-тротуарную сеть. Тогда же там появились новые скамейки, фонари,

- Жители должны получить полностью преображенные и предназначенные для отдыха скверы или парки. Национальный проект позволяет это сделать. Парк в Богородске - пример того, как территорию постепенно приводят в порядок, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках второго этапа планируется установка четырехярусного фонтана, скейт-площадки, а также площадки для занятий воркаутом и уличных тренажеров. Жители смогут заниматься спортом в любую погоду – для этого над площадками появятся специальные навесы. Кроме того, по всему парку установят скульптуры, заменят ограждение. На работы будет выделено 14,1 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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