Около 3 000 машин было проверено за сутки на пунктах въездного контроля в Нижегородской области

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:25:25+03:00

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2 940 транспортных средств было проверено сотрудниками ДПС на пунктах въездного контроля в Нижегородской области за минувшие сутки, сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 10 апреля по 3 июня 2020 года правоохранители, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления провели с нижегородцами более 122 тысяч профилактических бесед об опасности нарушения режима самоизоляции.

За это время на территории Нижегородской области было составлено 12,8 тысячи протоколов. 11,5 тысячи из них дошли до суда.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в регионе уже перешагнуло отметку в 11 тысяч человек - за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 319 жителей. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сегодня 19 медучреждений Нижнего Новгорода и 14 в районах области перепрофилированы под COVID-госпитали, в том числе в Кстове, Кулебаках, Дзержинске, Богородске и Павлове.

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ИСТОЧНИК KP.RU