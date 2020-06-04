Мэр Ардатова заплатит штраф за нецелевое использование бюджетных средств

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:58:16+03:00

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Ардатовский суд обязал главу города выплатить административный штраф в размере 20 тысяч рублей за нецелевое использование денежных средств.

В январе стало известно, что мэрия разместила в информационной системе извещение о проведение аукциона на установку 37 павильонов для ТКО и КГО. Однако семь из них отсутствовали, сообщается на официальном сайте областного суда.

Один павильон стоит порядка 92,7 тысячи рублей. Таким образом, администрация Ардатова оплатила за невыполненные работы более 649 тысяч.

- Постановлением Ардатовского районного суда Нижегородской области глава администрации Ардатов Ардатовского муниципального района Лаунина привлечена к административной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств по ст.15.14 КоАП РФ, с назначением административного штрафа в размере 20 000 рублей, - говорится в сообщении.

Постановление уже вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU