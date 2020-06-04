Около 240 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:33:55+03:00

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По данным на утро 4 июня 2020 года, анализы на коронавирусную инфекцию сдали 239 465 жителей Нижегородской области. За последние сутки средний показатель тестирования вырос на 2,3% - сейчас он составляет 7 476 человек на 100 тысяч населения, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За 3 июня на новый вирус проверились более 5,4 тысячи человек. При этом объемы исследований продолжают расти. Благодаря этого медикам удается как можно оперативнее выявить зараженных.

- Мы стараемся охватить максимальное количество людей из групп риска, для того чтобы исключить распространение заболевания. У кого-то оно может протекать практически бессимптомно, но человек все равно представляет опасность для окружающих. Как следствие, вместе с ростом количества исследований растет и количество выявленных случаев, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напоминаем, лишь 11 лабораторий региона имеют право тестировать на COVID-19. Наибольшее количество исследований по-прежнему проводятся в Центре гигиены и эпидемиологии, ПИМУ и «НОЦ СПИД».

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ИСТОЧНИК KP.RU