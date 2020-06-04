Почти пять тысяч жителей Нижнего Новгорода нарушили режим самоизоляции с начала пандемии
С того дня, как в Нижнем Новгороде начал действовать режим повышенной готовности, правила нарушили 4 707 жителей города. Как сообщает пресс-служба мэрии, каждый день правоохранители составляют несколько десятков протоколов.
Ежедневно патрульные активно инспектируют детские площадки, объекты торговли и улицы города. Кроме того, на въезде в Нижний Новгород регулярно проводятся проверки транспортных средств. Всего с начала пандемии было проверено 12,8 тысячи жителей.
Напоминаем, что подтвердить необходимость выхода на улицу сейчас можно несколькими способами: при помощи портала «Карта жителя Нижегородской области» или по телефону 8-800-444-41-12. Наличие QR-кода является обязательным для всех, в том числе и работающих граждан.
Всю актуальную информацию о коронавирусе, а также телефоны «горячих линий» можно найти на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода.
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ИСТОЧНИК KP.RU