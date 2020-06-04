Неделя сбора батареек проходит в Нижнем Новгороде

4 Июнь 2020 2020-06-04T08:02:44+03:00

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Жителям Нижнего Новгорода предлагают бесплатно сдать на переработку неограниченное количество батареек. Социальная акция действует до воскресенья, 7 июня 2020 года, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специальный контейнер уже установлен рядом с домом №30В на Московском шоссе, где находится крупный гипермаркет. Все элементы питания, которые жители туда принесут, будут переработаны без вреда для окружающей среды на заводах-партнерах. Кстати, «Неделя сбора батареек-2020» проходит в рамках социальной акции «Батарейки могут быть переработаны».

Напоминаем, что на сегодняшний день в приволжской столице установлены также 36 пунктов приема вторсырья. Каждый из них собирает по 25-30 тонн вторсырья за месяц: это картон, бумага, алюминиевые банки, бутылки, флаконы «из-под химии» и батарейки.

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ИСТОЧНИК KP.RU