В Нижегородской области погиб пешеход
В рабочем поселке Ветлужский на улице Березовой около девяти часов вечера водитель автомобиля Лада Гранта со стажем вождения 6 лет сбил 41-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги. Об этом сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Женщина с черепно-мозговой травмой была доставлена в Семеновскую больницу в состоянии комы. К четырем часам утра женщина скончалась. Всего за сутки в Нижегородской области произошло 9 ДТП, 12 участников дорожного движения получили травмы.
Напомним, за последние сутки сотрудники ДТП остановили и проверили на пунктах въездного контроля в Нижегородской области 745 транспортных средств.
Ранее сообщалось о ЧП в Богородском районе Нижегородской области – на территории аэродрома имени Баранова упал самолет.
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ИСТОЧНИК KP.RU