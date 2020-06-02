В Нижегородской области погиб пешеход

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:22:39+03:00

ДТП с участием отечественного автомобиля произошло в Краснобаковском районе

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В рабочем поселке Ветлужский на улице Березовой около девяти часов вечера водитель автомобиля Лада Гранта со стажем вождения 6 лет сбил 41-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги. Об этом сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Женщина с черепно-мозговой травмой была доставлена в Семеновскую больницу в состоянии комы. К четырем часам утра женщина скончалась. Всего за сутки в Нижегородской области произошло 9 ДТП, 12 участников дорожного движения получили травмы.

Напомним, за последние сутки сотрудники ДТП остановили и проверили на пунктах въездного контроля в Нижегородской области 745 транспортных средств.

Ранее сообщалось о ЧП в Богородском районе Нижегородской области – на территории аэродрома имени Баранова упал самолет.

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ИСТОЧНИК KP.RU