В Нижнем Новгороде обнаружили снаряд
Сегодня днем на улице Космонавта Комарова в Ленинском районе Нижнего Новгорода был обнаружен предмет, похожий на боеприпас. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области.
Снаряд обнаружил местный житель, который с металлоискателем обследовал разрушенный дом. "Поисковик" сообщил о находке в правоохранительные органы.
На место происшествия выехали сотрудники инженерно-досмотровой группы ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области. Территорию, на которой был обнаружен подозрительный предмет, оцепили до приезда ОМОНа. В осмотре места обнаружения снаряда принимала участие служебно-розыскная собака. Находка оказалась корпусом артиллерийского снаряда, не содержащим взрывчатых веществ и, соответственно, не представляющая опасности для окружающих.
Корпус снаряда передан сотрудникам следственно-оперативной группы ГУ МВД России по Нижегородской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU