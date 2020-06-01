В Нижнем Новгороде обнаружили снаряд

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:53:31+03:00

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Сегодня днем на улице Космонавта Комарова в Ленинском районе Нижнего Новгорода был обнаружен предмет, похожий на боеприпас. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области.

Снаряд обнаружил местный житель, который с металлоискателем обследовал разрушенный дом. "Поисковик" сообщил о находке в правоохранительные органы.

На место происшествия выехали сотрудники инженерно-досмотровой группы ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области. Территорию, на которой был обнаружен подозрительный предмет, оцепили до приезда ОМОНа. В осмотре места обнаружения снаряда принимала участие служебно-розыскная собака. Находка оказалась корпусом артиллерийского снаряда, не содержащим взрывчатых веществ и, соответственно, не представляющая опасности для окружающих.

Корпус снаряда передан сотрудникам следственно-оперативной группы ГУ МВД России по Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU