415 жителей Нижегородской области вернулись домой из-за рубежа за полтора месяца

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:26:58+03:00

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С 15 апреля по 31 мая 2020 года оперативный штаб правительства России по предупреждению завоза и распространения коронавируса вернул домой из-за рубежа 415 жителей Нижегородской области. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, все они прилетели на Родину на специальных авиарейсах.

Среди вернувшихся нижегородцев было 30 детей до семи лет, четверо взрослых с тяжелыми хроническими заболеваниями и инвалидностью, четыре пенсионера, две беременные и одна женщина с переломом ноги. По словам губернатора Глеба Никитина, возвращению граждан сейчас уделяется особое внимание. Каждому из них оказывают необходимую помощь по оформлению документов, регистрации на рейсы. А из российских аэропортов их привозят в Нижегородскую область на специальных трансферах.

Как сообщили в департаменте внешних связей, за полтора месяца большинство нижегородцев прилетели из стран Азии и Европы. В настоящий момент за рубежом находятся еще около 550 человек.

- Работа по возвращению в регион наших жителей продолжится до снятия ограничений на пересечение государственных границ и открытия воздушного пространства Российской Федерации. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы нижегородцы, которые хотят вернуться на Родину, поскорее оказались дома, - заявил Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU