ЛУКОЙЛ оказывает поддержку в борьбе с коронавирусом в регионах присутствия

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:50:52+03:00

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ПАО «ЛУКОЙЛ» с момента начала пандемии коронавируса (COVID-19) выделило более 652 млн рублей в 22 регионах России и почти 900 тыс. долларов в зарубежных странах присутствия для лечения пациентов и борьбы с распространением заболевания.

Основные объемы поддержки направлены на приобретение медицинского оборудования, включая системы искусственной вентиляции легких (ИВЛ), медикаментов, защитных костюмов для врачей, средств дезинфекции, а также переоборудование медучреждений.

При поддержке ЛУКОЙЛа современными аппаратами ИВЛ, мониторами для пациентов, функциональными кроватями, электрокардиографами и другим оборудованием обеспечена Центральная районная больница г. Усинска (Республика Коми), защитные костюмы для медиков приобретены для стационара городской больницы в г. Когалыме (ХМАО-Югра), также на средства Компании в нем проведен ремонт. Оказана помощь для строительства инфекционного госпиталя в Саратовской области.

В 6 регионах России ЛУКОЙЛ бесплатно заправляет автотранспорт бюджетных учреждений здравоохранения, включая скорую помощь, волонтерских организаций.

Компания направила свыше 125 млн рублей на помощь уязвимым категориям населения в 11 регионах. Поддержка направлена на покупку продуктовых наборов для пожилых граждан, включая ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, школьникам из малоимущих семей приобретены планшеты для дистанционного обучения.

За рубежом ЛУКОЙЛ оказал поддержку в 15 государствах: Азербайджане, Белоруссии, Болгарии, Ираке, Италии, Казахстане, Македонии, Мексике, Молдавии, ОАЭ, Румынии, Сербии, Турции, Узбекистане и Хорватии.

Помимо этого, в России и зарубежных странах ЛУКОЙЛ поддерживает работу медицинских научных учреждений, занятых поиском вакцины от COVID-19.

«Сегодня наряду с помощью в рамках традиционных Соглашений о социальном партнерстве с регионами Компания оказывает и адресную поддержку для борьбы с COVID-19. Мы находимся в постоянной связи с властями практически всех территорий нашего присутствия и оперативно реагируем на потребности, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции», – отметил Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.