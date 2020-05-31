2020-05-31T15:48:47+03:00
Общество

Праймериз «Единой России» в думу Нижнего Новгорода завершается 31 мая

В этом году заявки на участие подали 96 человек
Валерия ГРОМОВА
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Электронное голосование партии «Единая Россия» по определению кандидатов на участие в сентябрьских выборах депутатов думы Нижнего Новгорода завершится в воскресенье, 31 мая. Жители, которые еще не поддержали одного из участников, могут сделать это до 23:59.

Как отметила секретарь регионального отделения партии Ольга Щетинина, для выбора кандидата нижегородцам нужно зайти на сайт PG.ER.RU с любого электронного устройства, зарегистрироваться и отдать голос за одного из участников праймериз.

По словам Щетининой, несмотря на то, что процедура предварительного голосования из-за пандемии впервые проводится в онлайн-формате, рейтинг ее открытости не снизился.

- Специалистами была проведена серьезная работа, чтобы это было не только понятно и доступно, но и максимально безопасно и честно. Технологии, которые используются на нашей электронной площадке, абсолютно безопасны и с точки зрения сохранения персональных данных избирателей, и с точки зрения «чистоты» самой процедуры голосования. Здесь невозможны никакие корректировки и подтасовки – все прозрачно и достоверно, - отметила она.

Кстати, в этом году на 35 избирательных округов Нижнего Новгорода заявились 96 кандидата – получается, в среднем по трое на одно место. Жители могут узнать о каждом из них на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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