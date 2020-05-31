Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 31 мая 2020 года: На Автозаводе уже больше 900 зараженных

31 Май 2020 2020-05-31T14:09:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижнем Новгороде увеличилось до 4 892 человек. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, наибольшее количество случаев по-прежнему насчитывается в Автозаводском районе, где за последние сутки COVID-19 подтвердился еще у 39 жителей. С начала пандемии там заболели 927 человек.

На втором месте в антирейтинге остается Канавинский район (855 случаев). Далее идут Ленинский район (776 случаев), Сормово (579) и Нижегородский район (562).

В Советском и Московском районах число зараженных коронавирусом составляет 439 и 427 человек соответственно. Меньше всего новым вирусом болеют в Приокском районе – там подтверждено 327 случаев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 9 834 человек - за последние сутки стало известно еще о 301 случае. При этом 3 695 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 98 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU