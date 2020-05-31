2020-05-31T14:09:22+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 31 мая 2020 года: На Автозаводе уже больше 900 зараженных

Рассказываем последние новости о коронавирусе в районах Нижнего Новгорода
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижнем Новгороде увеличилось до 4 892 человек. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, наибольшее количество случаев по-прежнему насчитывается в Автозаводском районе, где за последние сутки COVID-19 подтвердился еще у 39 жителей. С начала пандемии там заболели 927 человек.

На втором месте в антирейтинге остается Канавинский район (855 случаев). Далее идут Ленинский район (776 случаев), Сормово (579) и Нижегородский район (562).

В Советском и Московском районах число зараженных коронавирусом составляет 439 и 427 человек соответственно. Меньше всего новым вирусом болеют в Приокском районе – там подтверждено 327 случаев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 9 834 человек - за последние сутки стало известно еще о 301 случае. При этом 3 695 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 98 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 31 мая 2020 года: На Автозаводе уже больше 900 зараженных
Итоги конкурса микроинициатив «Активные соседи» подведены в Арзамасе
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 31 мая 2020 года выросло до 3 695 человек
Денис Миронов: «Качество молока, реализуемого в торговых точках Нижегородской области, улучшается из года в год»
Пост Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области временно займет Елена Барышникова
Свыше 217,5 тысячи нижегородцев проверились на коронавирус с начала пандемии
Глеб Никитин поздравил жителей Нижегородской области с Днем химика
Грозы с ветром и ливнями ожидаются в Нижегородской области
Нижегородские власти создали сайт о благоустройстве парка «Швейцария» к 800-летию города
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 30 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 30 мая 2020 года: Меньше всего болеют в Приокском районе
Девять новых остановок появятся на Южном обходе Дзержинска