Итоги конкурса микроинициатив «Активные соседи» подведены в Арзамасе

31 Май 2020 2020-05-31T11:45:10+03:00

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В Арзамасе завершился конкурс микроинициатив, организованный Центром развития добровольчества «Мой город» в рамках проекта «Активное соседство». Жители подали 52 инициативы, 17 из которых получили ресурсную поддержку микрорайонов, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Итоги конкурса были подведены на заседании экспертной комиссии. Как подчеркнул председатель ЦРД «Мой город» Александр Апарин, среди инициатив, заявленных от местных жителей, было много интересных проектов: и по развитию дворового спорта, и обустройству детских площадок, и организации уличных выставок.

Согласно информации, общий фонд конкурса составил 300 тысяч рублей. Так, например, на реализацию проекта жителей улицы Чехова «Можно жить без друзей, но нельзя без соседей» было выделено 24,5 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU