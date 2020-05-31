2020-05-31T11:07:50+03:00
Общество

Денис Миронов: «Качество молока, реализуемого в торговых точках Нижегородской области, улучшается из года в год»

За первые пять месяцев 2020 года испытания не прошли только 5% образцов сырого и пастеризованного молока
Валерия ГРОМОВА
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1 июня отмечается Всемирный день молока. В преддверии этого праздника ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области поделился результатами испытаний этого продукта, который пользуется большой популярностью среди жителей региона.

Так, по словам директора Нижегородского ЦСМ Дениса Миронова, с января по май 2019 года в лабораториях были проверены 156 образцов сырого и пастеризованного молока, из них 10% проб имели отрицательный протокол.

- За аналогичный период 2020 года лишь 5% образцов не прошли испытания. Это говорит о том, что производители молока и молочной продукции заинтересованы в производстве качественного продукта, - подчеркнул он.

Среди образцов молока – продукция предприятий-участников Национальной системы сертификации. Все они успешно прошли испытания.

- На сегодняшний день в проекте «Национальная система сертификации» представлено 446 нижегородских товаров – это примерно 20% от общего количества зарегистрированной продукции в проекте. Из них – 15 наименований молока. Отмечу, в области ведется большая работа по снижению количества фальсификата на рынке, в том числе молочной продукции. Данная тема неоднократно обсуждалась на заседаниях Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Нижегородской области, а также регионального Молочного союза. И результаты этой работы мы видим даже на примере испытаний одной лаборатории центра Росстандарта, - добавил Денис Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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