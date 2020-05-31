2020-05-31T10:35:24+03:00
Общество

Пост Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области временно займет Елена Барышникова

Она вступит в должность 1 июня
Валерия ГРОМОВА
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Главой аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области вместо Надежды Отделкиной временно станет Елена Барышникова. Она займет пост 1 июня 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе аппарата, Барышникова будет работать на этой должности до назначения и принятия присяги новым омбудсменом. Уже 2 и 3 июня она проведет «горячую» телефонную линию, посвященную вопросам соблюдения прав граждан в период пандемии коронавируса.

Задать свои вопросы нижегородцы смогут с 12:00 до 16:00 по телефонам: 411-89-30, 411-82-98, 419-71-68.

Напомним, на этой неделе Надежда Отделкина, которая несколько лет работала в должности уполномоченного по правам человека в Нижегородской области, заявила о досрочном уходе. Ее заявление было принято депутатами Законодательного собрания региона на заседании в четверг, 28 мая 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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