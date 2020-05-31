2020-05-31T09:35:10+03:00
Общество

Свыше 217,5 тысячи нижегородцев проверились на коронавирус с начала пандемии

Почти шесть тысяч из них сдали анализы за последние сутки
Валерия ГРОМОВА
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По данным на утро 31 мая 2020 года, в Нижегородской области анализы на коронавирусную инфекцию сдали 217 541 житель. Об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.

При этом тестирование за последние сутки прошли почти шесть тысяч желающих, а средний показатель в настоящий момент составляет 6 791,9 человек на 100 тысяч населения.

По данным Роспотребнадзора, по абсолютному количеству тестирований в сутки Нижегородская область уже несколько недель находится в топе регионов России. Объемы проводимых исследований продолжают расти, поскольку для точности диагноза в некоторых случаях необходимо несколько тестов.

Напомним, с 1 июня в регионе будут доступны некоторые виды плановой медпомощи. Врачи возобновляют оказание плановой стоматологической помощи (за исключением плановой стационарной хирургической помощи). Кроме того, возобновляются плановые осмотры беременных в женских консультациях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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