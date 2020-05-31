Глеб Никитин поздравил жителей Нижегородской области с Днем химика

31 Май 2020 2020-05-31T09:16:54+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днем химика, который ежегодно отмечается в стране 31 мая. Чиновник подчеркнул, что химия и нефтехимия являются одной из базовых отраслей экономики.

Глеб Никитин поблагодарил всех нижегородцев, которые работают в области химии.

- Это очень ответственная и непростая работа, требующая больших знаний и профессионализма. Вы никогда не останавливаетесь на достигнутом, а стараетесь создавать что-то новое, - подчеркнул губернатор.

Он отметил и важность производства экологически безопасной продукции, на которое делается акцент в настоящее время. А отдельные поздравления глава Нижегородской области адресовал жителям Дзержинска.

- В этом году город химиков отметил 90-летие. Уверен, что вековой юбилей удастся встретить с еще большими достижениями. Недавно Правительство России одобрило создание на территории Дзержинска особой экономической зоны «Кулибин». Это свидетельство огромного инвестиционного потенциала территории. Приложим все усилия, чтобы там появлялись новые проекты и рабочие места. Для этого есть все необходимое, - резюмировал Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU