2020-05-30T20:57:01+03:00
Общество

Грозы с ветром и ливнями ожидаются в Нижегородской области

Отдельные порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

После по-летнему жаркой субботы в Нижегородскую область придет резкое похолодание и ухудшение погоды. В воскресенье, 31 мая 2020 года, в регионе ожидаются грозы с ливнями и сильным ветром. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» сообщает Центр управления в кризисных ситуациях региона.

- В течение суток 31 мая местами по Нижегородской области и городу Нижнему Новгороду ожидаются грозы с усилением северо-восточного ветра до 17 метров в секунду. Кроме того, в течение дня будут идти сильные дожди, - предупреждают спасатели.

При этом еще и ощутимо похолодает – с +28 градусов температура воздуха опустится до +12…+14, а в ночные часы столбики термометров могут упасть и до +7 градусов. Дождливая и холодная погода продержится в регионе почти всю рабочую неделю – немного потеплеет лишь в четверг.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грозы с ветром и ливнями ожидаются в Нижегородской области
Нижегородские власти создали сайт о благоустройстве парка «Швейцария» к 800-летию города
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 30 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 30 мая 2020 года: Меньше всего болеют в Приокском районе
Девять новых остановок появятся на Южном обходе Дзержинска
Цены на куриное мясо, морковь и лук снизились в Нижегородской области
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 30 мая 2020 года выросло до 93 человек
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 30 мая 2020 года выросло до 3670 человек
Более 211 тысяч жителей Нижегородской области прошли тестирование на коронавирус
Детские сады откроются в Дзержинске с 1 июня
Открытие кладбищ в Нижнем Новгороде: кто и при каких условиях сможет посещать
Горячую воду на Автозаводе отключать не будут
Почти 400 нижегородцев вернулись домой из-за границы с 15 апреля
Чкаловскую лестницу отреставрируют к юбилею Нижнего Новгорода
Медалистами в 2020 году стали 564 нижегородских выпускника
Участник скандального хоровода в Стригинском бору будет оштрафован
Волонтеры высадили памятную аллею в сквере возле дома ветерана в Нижнем Новгороде
Онлайн-шоу проекта «Ярмарка – детям» пройдет на YouTube-канале Нижегородской ярмарки 1 июня
iGooods: доставка продуктов нижегородцам на дом
Нижегородские волонтеры высадили памятную аллею в сквере у дома ветерана ВОВ
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 29 мая 2020 года: Больше всего зараженных за сутки прибавилось в Ленинском районе
Профессиональным спортсменам из Нижегородской области разрешили вернуться к тренировкам с 29 мая
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 29 мая 2020 года выросло до 3508 человек
Каринэ Кочарян: «Поправки в Конституцию гарантируют равноправие и взаимоуважение всех народов, населяющих Россию»
Резкое похолодание ожидается в Нижегородской области в выходные