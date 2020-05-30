Грозы с ветром и ливнями ожидаются в Нижегородской области

30 Май 2020 2020-05-30T20:57:01+03:00

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После по-летнему жаркой субботы в Нижегородскую область придет резкое похолодание и ухудшение погоды. В воскресенье, 31 мая 2020 года, в регионе ожидаются грозы с ливнями и сильным ветром. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» сообщает Центр управления в кризисных ситуациях региона.

- В течение суток 31 мая местами по Нижегородской области и городу Нижнему Новгороду ожидаются грозы с усилением северо-восточного ветра до 17 метров в секунду. Кроме того, в течение дня будут идти сильные дожди, - предупреждают спасатели.

При этом еще и ощутимо похолодает – с +28 градусов температура воздуха опустится до +12…+14, а в ночные часы столбики термометров могут упасть и до +7 градусов. Дождливая и холодная погода продержится в регионе почти всю рабочую неделю – немного потеплеет лишь в четверг.

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ИСТОЧНИК KP.RU