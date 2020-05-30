Нижегородские власти создали сайт о благоустройстве парка «Швейцария» к 800-летию города

30 Май 2020 2020-05-30T17:15:34+03:00

На сайте можно узнать историю парка, посмотреть планы по благоустройству и оставить обратную связь

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С целью оперативного информирования нижегородцев о реализации проекта по благоустройству парка «Швейцария» запущен специальный проект – сайт, посвященный парку. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На сайте можно узнать историю парка с момента его появления, прочитать, какие преобразования прошли с тех пор, и посмотреть, что планируется сделать с парком в дальнейшем. Горожане смогут во всех деталях выяснить, что будет реализовано на территории парка к 800-летию Нижнего Новгорода. А благодаря форме обратной связи каждый может оставить свой комментарий по поводу благоустройства или задать вопрос. Кстати, ответы на самые популярные вопросы уже опубликованы.

Спецпроект по благоустройству парка «Швейцария» доступен по ссылке.

Напомним, комплексное благоустройство парка «Швейцария» проходит в рамках направления «#Символы800» инфраструктурной программы «#Город 800».

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ИСТОЧНИК KP.RU