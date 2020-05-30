Девять новых остановок появятся на Южном обходе Дзержинска

30 Май 2020 2020-05-30T14:14:44+03:00

На объекте каждый день трудятся по 10 человек и работают четыре единицы техники

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На Южном обходе Дзержинска в ближайшем будущем станет комфортнее дожидаться транспорт – в рамках работ по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» там появятся девять новых остановочных павильонов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Капитальный ремонт Южного обхода Дзержинска стартовал в мае, и сейчас там уже ведется устройство тротуара и заездных карманов. Из девяти остановок две уже смонтированы. Всего же в нормативное состояние будет приведено 4,85 километра дороги.

Кстати, перед началом работ были согласованы графики ремонта и замены коммуникаций на данном участке – так что ситуаций, когда из-за аварии придется снова вскрывать свежее покрытие, быть не должно.

Цена контракта составляет 87,9 миллионов рублей. Планируется, что работы будут завершены к концу сентября 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU