Цены на куриное мясо, морковь и лук снизились в Нижегородской области

30 Май 2020 2020-05-30T12:26:06+03:00

Кроме того, подешевели молоко, яйца и свежемороженая рыба

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В Нижегородской области снизились цены на куриное мясо, лук и морковь. Об этом со ссылкой на Нижегородстат сообщают в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.

Так, средняя цена на лук снизилась сразу на 7% - с 49,2 до 45,8 рублей за килограмм. Куриное мясо подешевело на 3,8% - с 127,9 до 123,1 рубля за килограмм, а морковь на 2,7% - с 30,6 до 27,8 рубля за килограмм.

Кроме того, отмечается, что подешевели также молоко, куриные яйца и свежемороженая рыба. А вот крупы, мука и подсолнечное масло подорожали.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль нижегородского УФАС в контроле над ценами на товары первой необходимости.

- Необоснованное завышение цен недопустимо, - подчеркнул Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU