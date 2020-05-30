Более 211 тысяч жителей Нижегородской области прошли тестирование на коронавирус

30 Май 2020 2020-05-30T10:08:33+03:00

Регион входит в число лидеров в стране по количеству тестирований в сутки

Изменить размер текста: A A

Уже более 211 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, средний показатель тестирования составил 6606 человек на 100 тысяч населения. В частности, за последние сутки тестирование прошли 5525 человек. А за неделю охват тестированием составил 172,5 теста на 100 тысяч человек.

- Мы продолжаем наращивать объемы тестирования в Нижегородской области. Для того, чтобы правильно поставить диагноз, недостаточно один раз провести тест – исследования при наличии симптомов заболевания проводятся минимум три раза, - отметил Глеб Никитин.

Напомним, в настоящее время на территории региона работают 11 лабораторий, которые имеют право проводить тестирование на коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU