Более 211 тысяч жителей Нижегородской области прошли тестирование на коронавирус
Уже более 211 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.
Согласно информации, средний показатель тестирования составил 6606 человек на 100 тысяч населения. В частности, за последние сутки тестирование прошли 5525 человек. А за неделю охват тестированием составил 172,5 теста на 100 тысяч человек.
- Мы продолжаем наращивать объемы тестирования в Нижегородской области. Для того, чтобы правильно поставить диагноз, недостаточно один раз провести тест – исследования при наличии симптомов заболевания проводятся минимум три раза, - отметил Глеб Никитин.
Напомним, в настоящее время на территории региона работают 11 лабораторий, которые имеют право проводить тестирование на коронавирусную инфекцию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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