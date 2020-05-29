2020-05-29T16:33:18+03:00
Общество

Чкаловскую лестницу отреставрируют к юбилею Нижнего Новгорода

Стоимость проекта оценивается в более чем 19 миллионов рублей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Сотрудники ННГАСУ начали разработку проектно-сметной документации по реставрации Чкаловской лестницы. Стоимость проекта оценивается в более чем 19 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Чкаловская лестница – один из наиболее знаковых объектов в Нижнем Новгороде, он входит в речную панораму города. Но время вторгается и в природные, и в инженерные творения, и требуется поддерживать объект культурного наследия в достойном состоянии, - отмечает главный директор проекта, доктор архитектуры, член-корреспондент РААСН, заслуженный деятель культуры РФ Анна Гельфонд.

Работы стартовали 18 мая 2020 года, и сейчас уже близятся к завершению полевые геодезические и геологические изыскания. В настоящее время Чкаловская лестница находится в аварийном состоянии – особенно после того, как в сентябре прошлого года там частично обрушилась верхняя смотровая площадка. Эксперты выяснили, что причиной обрушения могли стать нарушения условий эксплуатации строительных конструкций и старение материала подпорной стенки.

В рамках работ будет проведена геодезическая съемка, экологические изыскания и геологические исследования грунтового основания Чкаловской лестницы, а также противооползневые мероприятия на склонах.

Напомним, что благоустройство Чкаловской лестницы ведется в рамках направления «#Символы800» инфраструктурной программы «#Город 800».

ИСТОЧНИК KP.RU

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